Культура
16:18, 26 декабря 2025Культура

В Москве появился мемориал в память об Алентовой

У Театра Пушкина появился стихийный мемориал в память об актрисе Вере Алентовой
Андрей Шеньшаков

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Москве появился небольшой мемориал в память о народной артистке России Вере Алентовой. На это обратил внимание корреспондент издания Starhit.

По информации журналистов, около стен столичного Театра имени Пушкина, в котором Алентова служила более 60 лет, появился стихийный мемориал. Люди несут цветы и другие траурные атрибуты в память об артистке, супруге также ушедшего ранее Владимира Меньшова и матери Юлии Меньшовой.

25 декабря Вера Валентиновна приехала на прощание со своим коллегой и другом Анатолием Лобоцким в Театр имени Маяковского. После того как она прошла в фойе и увидела гроб, артистка почувствовала себя плохо, ее пришлось увезти на скорой помощи, однако медики не смогли спасти актрису.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким народной артистки РФ Веры Алентовой.

