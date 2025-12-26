В Польше высказались о войне с Россией

Do Rzeczy: Россия и Польша не заинтересованы в военном столкновении

Россия и Польша не заинтересованы в военном столкновении, поэтому польские власти не должны позволить втянуть себя в конфликт. Об этом заявил польский историк и публицист Петр Зыхович, передает издание Do Rzeczy.

«На мой взгляд, Польша в войне не заинтересована — это очевидно. Главное, о чем я хочу сказать, — мы должны быть очень осторожны, чтобы не дать себя каким-то образом втянуть в войну», — отметил эксперт.

Зыхович предполагает, что войны между Россией и Польшей не случится, поскольку Москве также не выгодна эскалация между странами. По его мнению, в этом военном столкновении заинтересована только Украина, но для Польши эта война неприемлема.

Ранее стало известно, что на границе Польши ужесточили досмотр россиян. Уточняется, что таможенники проверяют подарки, продукты и даже могут залезть в телефоны. Усиленный досмотр объясняется строгими санкциями Евросоюза (ЕС).