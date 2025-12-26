Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:05, 26 декабря 2025Мир

В Польше высказались о войне с Россией

Do Rzeczy: Россия и Польша не заинтересованы в военном столкновении
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Консульство Польши в Калининграде

Консульство Польши в Калининграде. Фото: Михаил Голенков / РИА Новости

Россия и Польша не заинтересованы в военном столкновении, поэтому польские власти не должны позволить втянуть себя в конфликт. Об этом заявил польский историк и публицист Петр Зыхович, передает издание Do Rzeczy.

«На мой взгляд, Польша в войне не заинтересована — это очевидно. Главное, о чем я хочу сказать, — мы должны быть очень осторожны, чтобы не дать себя каким-то образом втянуть в войну», — отметил эксперт.

Зыхович предполагает, что войны между Россией и Польшей не случится, поскольку Москве также не выгодна эскалация между странами. По его мнению, в этом военном столкновении заинтересована только Украина, но для Польши эта война неприемлема.

Ранее стало известно, что на границе Польши ужесточили досмотр россиян. Уточняется, что таможенники проверяют подарки, продукты и даже могут залезть в телефоны. Усиленный досмотр объясняется строгими санкциями Евросоюза (ЕС).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудник МИД России продал США государственные тайны и оказался в минивэне ФСБ. Его реакция попала на видео

    «Схема Долиной» мутировала

    Раскрыты признаки грядущего финансового краха

    В России высказались об отношениях с Украиной после конфликта

    Представлен смартфон с вентилятором и гигантской батареей

    Названы самые опасные продукты на новогоднем столе

    В Минобороны раскрыли подробности о массированной атаке ВСУ на Крым

    Стало известно об ужасе испанского тренера-чемпиона от работы в «Спартаке»

    В России посчитали все оставшиеся советские машины

    Российские туристы стали главными мишенями хакеров в Новый год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok