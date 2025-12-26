Реклама

Россия
18:17, 26 декабря 2025Россия

В Роспотребнадзоре отреагировали на продажу в российских магазинах опасного напитка

Роспотребнадзор начал расследование после появления в магазинах опасного напитка
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Роспотребнадзоре начали расследование после появления в продаже в магазинах сети «Магнит» опасного напитка «Алоэ Вера», предположительно, содержащего техническую жидкость. Об этом говорится в комментарии ведомства, поступившем «Ленте.ру».

Реализация продукции приостановлена. Сети магазинов «Магнит» выдано соответствующее предписание. Кроме того, для приостановки продажи напитка в российских торговых точках задействовали государственную информационную систему маркировки «Честный знак».

Пробы продукции отобрали для лабораторного исследования. «Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора», — заверили в ведомстве.

Ранее стало известно, что партия опасного напитка «Алоэ Вера» распространялась по магазинам России почти год. Однако первые сообщения об этом появились после того, как в Новой Москве ребенок обжег гортань, сделав один глоток. Позднее россияне стали рассказывать о подобных случаях и в других регионах.

