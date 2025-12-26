Реклама

Россия
16:42, 26 декабря 2025Россия

Появились подробности о год распространявшемся по России опасном напитке

Mash: Партия опасного напитка «Алоэ Вера» распространялась по России почти год
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

Партия опасного напитка «Алоэ Вера» распространялась по магазинам России почти год. Подробности об этом появились у Mash в Telegram.

Как выяснило издание, первый случай отравления случился минимум 2 января в Рязани. Там покупатель, сделав глоток, почувствовал вкус растворителя и выплюнул напиток, однако после этого у него весь день болел живот, а во рту чувствовался привкус химии. Кроме того, в ноябре житель Москвы жаловался на странный запах из двух бутылок «Алоэ Вера», купленных в магазине сети «ВинЛаб», пишет канал.

По информации автора поста, сейчас «Алоэ Вера» экстренно изымают изо всех «Магнитов» страны.

Ранее стало известно, что в октябре этот же напиток с привкусом бензина приобрел в вендинговом автомате торгового центра житель Санкт-Петербурга. Мужчина написал обращение в Роспотребнадзор, но на данный момент не получил результатов экспертизы.

Сообщения об опасной партии «Алоэ Вера» начали появляться после того, как в Новой Москве ребенок обжег гортань, сделав глоток напитка, купленного в магазине «Магнит». В бутылке оказалось неизвестное вещество, напоминающее ацетон.

