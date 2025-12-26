Еще в одном регионе России заявили об опасном напитке в магазинах

Житель Петербурга пожаловался в Роспотребнадзор на напиток с привкусом бензина

Еще в одном регионе России заявили об опасном напитке. Житель Санкт-Петербурга пожаловался, что приобрел лимонад «Алоэ вера» с привкусом бензина, пишет Mash в Telegram.

Россиянин заявил, что в октябре купил бутылку сладкой воды в вендинговом автомате в торговом центре на улице Бестужевской. С его слов, он отпил глоток и сразу выплюнул напиток, так как привкус отдавал бензином и химией.

Мужчина написал обращение в Роспотребнадзор, но на данный момент не получил результатов экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве ребенок пострадал, отпив из бутылки с напитком «Алоэ вера», купленной в магазине «Магнит», — у него начало разъедать гортань. В магазине заявили о снятии партии с продажи.