13:46, 26 декабря 2025Россия

Еще в одном регионе России заявили об опасном напитке в магазинах

Житель Петербурга пожаловался в Роспотребнадзор на напиток с привкусом бензина
Елена Торубарова
Фото: Naparat / Shutterstock / Fotodom

Еще в одном регионе России заявили об опасном напитке. Житель Санкт-Петербурга пожаловался, что приобрел лимонад «Алоэ вера» с привкусом бензина, пишет Mash в Telegram.

Россиянин заявил, что в октябре купил бутылку сладкой воды в вендинговом автомате в торговом центре на улице Бестужевской. С его слов, он отпил глоток и сразу выплюнул напиток, так как привкус отдавал бензином и химией.

Мужчина написал обращение в Роспотребнадзор, но на данный момент не получил результатов экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве ребенок пострадал, отпив из бутылки с напитком «Алоэ вера», купленной в магазине «Магнит», — у него начало разъедать гортань. В магазине заявили о снятии партии с продажи.

