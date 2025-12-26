Реклама

12:03, 26 декабря 2025Россия

В Москве напиток из «Магнита» обжег ребенку гортань

Mash: В Новой Москве напиток из магазина «Магнит» обжег гортань ребенку
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В Новой Москве ребенок пострадал, отпив из бутылки с напитком «Алоэ вера», купленной в магазине «Магнит». Об этом пишет Mash в Telegram.

К посту приложено видео, снятое в магазине. Его автор рассказывает, что ребенок сделал один глоток, после чего у него начало разъедать рот. Мужчина также снимает четыре бутылки с напитком, в которых оказалась неизвестная жидкость. По его предположению, внутри может находиться ацетон. Россиянин также обращает внимание, что, согласно дате на крышке, опасная партия изготовлена 11 августа.

В «Магните», в свою очередь, заявили изданию, что снимут всю партию с продажи, а также проведут расследование и внеплановый аудит поставщика.

Ранее в Москве на новогоднем корпоративе в кулинарной студии одному из гостей разорвало желудок из-за коктейля с жидким азотом, предложенного шеф-поваром. В результате пострадавшего доставили в реанимацию и ушили ему орган.

