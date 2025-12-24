В Москве мужчине разорвало желудок из-за выпитого на корпоративе коктейля

В Москве мужчине разорвало желудок из-за коктейля с азотом на корпоративе

В Москве на новогоднем корпоративе в кулинарной студии «Игра столов» одному из гостей разорвало желудок из-за коктейля с жидким азотом. Об этом пишет Baza в Telegram.

По информации издания, шеф-повар приготовил для гостей крио-шоу с коктейлями, в приготовлении которых использовался жидкий азот. Как пояснил автор поста, вещество используется в для моментальной заморозки ингредиентов, а употребление напитка допускается только после его полного испарения. Однако, утверждает канал, сотрудник студии не предупредил об этом отдыхающих и предложил одному из них выпить смесь сразу.

На кадрах с мероприятия, которые опубликовала Baza, видно, как мужчина берет в руки бумажный стаканчик, в который из колбы с толстыми стенками налили дымящуюся жидкость. На вопрос о том, что делать дальше, человек за кадром предлагает выпить. «Приятно было с вами работать», — говорит гость и выпивает содержимое, тут же поперхнувшись и схватившись за живот.

Издание отмечает, что в этот момент желудок пострадавшего буквально разорвало. По информации журналистов, его доставили в реанимацию и ушили орган. Сейчас мужчина находится в сознании, однако тяжесть его состояния не уточняется.

Аналогичный случай произошел в феврале на корпоративе в кулинарной студии в Санкт-Петербурге. Там 23-летняя россиянка выпила газировку с жидким азотом. В результате у нее диагностировали ожог пищевода.