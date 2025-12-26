В России начнут регулировать деятельность риелторов

Росреестр в 2026 году рассмотрит вопрос регулирования работы риелторов

Росреестр в следующем году займется вопросами регулирования риелторской деятельности. Об этом со ссылкой на заявление замруководителя Росреестра Алексея Бутовецкого сообщает РИА Недвижимость.

Присмотреться к работе риелторов считает важным не только замглавы Минстроя Никита Стасишин, отметил Бутовецкий, отвечая на вопрос о предложении замминистра обратить внимание на риелторский рынок. Общественный совет Росреестра неоднократно поднимал вопрос о важности регулирования этой сферы, подчеркнул представитель федеральной службы.

У общества в целом имеются вопросы к риелторскому сообществу, добавил Бутовецкий. Они связаны с образованием людей, работающих в этой сфере, с их квалификацией, с тем, насколько качественные услуги они предоставляют. Поэтому в ведомстве считают важным отреагировать и заняться регулированием данной сферы, заключил он.

Ранее глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников призвал ввести в России видеофиксацию при заключении сделок с недвижимостью. Также сделки с участием граждан должны получать одобрение нотариуса, считает он, а все перечисленное предлагает прописать в законе «О риэлторской деятельности».