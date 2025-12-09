Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:36, 9 декабря 2025Экономика

В Госдуме предложили способ борьбы со «схемой Долиной»

В Госдуме предложили ввести видеофиксацию сделок с недвижимостью
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

В России следует ввести нотариальную форму сделок с участием граждан, а также проводить видеофиксацию. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на предложение главы комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Предлагается принять закон «О риэлторской деятельности», отражающий нормы работы риэлторов. Также предлагается предусмотреть льготы для лиц старше 65 лет: снижение тарифов и установление в нотариальном законодательстве специальных норм о видеофиксации заключения и оформления сделок.

Ранее в России стала популярна «схема Долиной» при сделках с жильем, когда продавец через какое-то время после продажи квартиры заявляет, что совершил сделку под давлением мошенников и требует ее отменить. Изначально суды вставали на сторону продавцов, однако ситуация начинает меняться. Так, в Выборге суд отказал 65-летней женщине в возврате квартиры после заявления о давлении мошенников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стала известна судьба экипажа разбившегося российского военно-транспортного самолета

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Кремль озвучил две новые темы заседания Путина

    Кремль раскрыл график международных встреч Путина

    Раскрыты новые подробности об упавшем военно-транспортном самолете

    Выпуск продуктов питания в России упал

    В Кремле рассказали о множестве обращений детей на прямую линию Путина из-за игры Roblox

    В ЕС заявили о войне с США

    Раскрыты счета финансировавших террористов на 500 миллионов рублей россиян

    Появились подробности о цели полета разбившегося под Иваново Ан-22

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok