В Госдуме предложили способ борьбы со «схемой Долиной»

В Госдуме предложили ввести видеофиксацию сделок с недвижимостью

В России следует ввести нотариальную форму сделок с участием граждан, а также проводить видеофиксацию. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на предложение главы комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.

Предлагается принять закон «О риэлторской деятельности», отражающий нормы работы риэлторов. Также предлагается предусмотреть льготы для лиц старше 65 лет: снижение тарифов и установление в нотариальном законодательстве специальных норм о видеофиксации заключения и оформления сделок.

Ранее в России стала популярна «схема Долиной» при сделках с жильем, когда продавец через какое-то время после продажи квартиры заявляет, что совершил сделку под давлением мошенников и требует ее отменить. Изначально суды вставали на сторону продавцов, однако ситуация начинает меняться. Так, в Выборге суд отказал 65-летней женщине в возврате квартиры после заявления о давлении мошенников.