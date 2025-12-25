Реклама

21:54, 25 декабря 2025Силовые структуры

В России нашли убийцу ребенка спустя 20 лет

Мать из Ярославской области осудили за убийство ребенка 20-летней давности
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Ярославской области смогли доказать виновность матери в убийстве своего чада 20-летней давности. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР в своем Telegram-канале.

Отмечается, что 61-летнюю фигурантку осудили по статье об убийстве лица, находящегося в беспомощном состоянии. Как установили следствие и суд, все случилось в июне 2002 года в городе Тутаев. Тогда пьяная женщина разозлилась на одномесячного сына из-за продолжительного крика и плача. Она перебросила малыша через оконный проем лоджии в сторону улицы. Младенец скончался на месте.

Все обстоятельства произошедшего смогли установить лишь в 2025 году благодаря усилиям следователей и оперативных сотрудников УМВД России. «Проведен комплекс следственных и процессуальных действий, оперативно-разыскных мероприятий, а также экспертных исследований», — уточнили в ведомстве.

Уголовное дело направили суд, который решил судьбу женщины. Она получила 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

На текущий момент приговор в законную силу не вступил.

Ранее в Краснодарском крае 18-летняя мать заслушала приговор после попытки убить новорожденного ребенка. Выяснилось, что подсудимая не захотела воспитывать ребенка, поместила его в антресоль дивана и скрылась. Младенца обнаружила мать девушки, после чего он был передан медикам.

