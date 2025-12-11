Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:15, 11 декабря 2025Силовые структуры

18-летняя россиянка заслушала приговор после попытки убить новорожденного ребенка

В Горячем Ключе мать приговорили к сроку за попытку убить новорожденного
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодережкин / Коммерсантъ

В Горячем Ключе суд приговорил к двум годам принудительных работ 18-летнюю мать за попытку убить новорожденного. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Также каждый месяц будет удерживаться 15 процентов ее заработной платы в доход государства. Молодая местная жительница признана виновной по статьям 30, 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов»). Она полностью признала вину и раскаялась.

В июле 18-летняя девушка, не обращаясь за медицинской помощью и не состоя на учете по беременности и родам, родила мальчика. Не желая воспитывать ребенка, подсудимая поместила его в антресоль дивана и скрылась. Ребенка обнаружила мать девушки, после чего он был передан медикам.

Ранее в Омске суд приговорил к 1,5 годам воспитательной колонии 16-летнюю местную жительницу, расправившуюся с новорожденным сыном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Названа предварительная причина взрыва в лаборатории Пермского политеха

    Описаны шесть удивительных фактов о России

    Доходы России от продажи нефти упали

    В Польше задержали ученого из Эрмитажа за раскопки в Крыму

    Лавров заявил о готовности России зафиксировать гарантии ненападения на ЕС

    У действовавшей в России агента Луфи оказался чемпионский титул Украины в пауэрлифтинге

    Сидни Суини в откровенной позе снялась для журнала

    Лавров оценил стремление Европы к войне с Россией фразой «хоть сейчас»

    Молодой человек начал есть морковь каждый день по неожиданной причине

    Уехавший из России бывший ведущий Первого канала похвастался преимуществом Израиля

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok