18-летняя россиянка заслушала приговор после попытки убить новорожденного ребенка

В Горячем Ключе мать приговорили к сроку за попытку убить новорожденного

В Горячем Ключе суд приговорил к двум годам принудительных работ 18-летнюю мать за попытку убить новорожденного. Об этом «Ленте.ру» рассказали в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Также каждый месяц будет удерживаться 15 процентов ее заработной платы в доход государства. Молодая местная жительница признана виновной по статьям 30, 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка сразу же после родов»). Она полностью признала вину и раскаялась.

В июле 18-летняя девушка, не обращаясь за медицинской помощью и не состоя на учете по беременности и родам, родила мальчика. Не желая воспитывать ребенка, подсудимая поместила его в антресоль дивана и скрылась. Ребенка обнаружила мать девушки, после чего он был передан медикам.

Ранее в Омске суд приговорил к 1,5 годам воспитательной колонии 16-летнюю местную жительницу, расправившуюся с новорожденным сыном.

