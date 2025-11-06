Силовые структуры
12:32, 6 ноября 2025Силовые структуры

Российская школьница родила в гостинице сына и удушила его

В Омске школьницу осудили на 1,5 года за убийство новорожденного сына
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Омске суд приговорил к 1,5 года воспитательной колонии 16-летнюю местную жительницу, расправившуюся с новорожденным сыном. Об этом сообщает ТАСС.

Школьница признана виновной по статье 106 УК РФ.

По данным следствия, 18 июля мальчика нашли в мусорном ведре в ванной комнате гостиницы, в которой беременная школьница специально сняла номер, чтобы родить и избавиться от ребенка. Она удушила его и положила в пакет. Личность матери установили по банковской карте, которой она расплатилась.

Ранее в Красноярском крае осудили студентку, выбросившую новорожденную девочку в мусорное ведро.

