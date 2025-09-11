Выбросившая в мусорное ведро новорожденную российская студентка получила срок

В Красноярском крае осудили студентку, выбросившую младенца в мусорное ведро

В Красноярском крае осудили студентку, выбросившую новорожденную в мусорное ведро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Девушка признана виновной по статье 106 («Убийство новорожденного») УК РФ.

Как установил суд, 23 февраля 18-летняя студентка колледжа находилась на 38-й неделе беременности и самостоятельно в туалете общежития родила ребенка, после чего намеренно оставила его в унитазе. Новорожденная наглоталась воды, затем девушка поместила ее в пакет и выбросила в мусор.

Судебно-медицинская экспертиза показала, что при рождении ребенок был живой. Психолого-психиатрическая экспертиза не выявила расстройств у обвиняемой, она понимала характер совершаемых действий.

Суд приговорил ее 1,5 года колонии-поселения.

