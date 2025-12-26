Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:16, 26 декабря 2025Наука и техника

В России создали «Юность-82» с кругосветной дальностью

ЦКБР: В России создали безэкипажную лодку «Юность-82» с кругосветной дальностью
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Алексей Смирнов / Коммерсантъ

Российские специалисты создали безэкипажную лодку «Юность-82», которая обладает кругосветной дальностью хода благодаря использованию океанских течений. Об этом сообщил генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, передает ТАСС.

По его словам, «Юность-82» может совершить несколько кругосветных плаваний. Лодка использует карту океанских течений для построения маршрута движения с минимальными затратами энергии. Установленные на аппарат моторы предназначены для подруливания в границах течений и перехода между ними.

Скорость «Юности-82» равна скорости морских течений, поэтому лодка отличается минимальной парусностью. Аппарат все время находится в полупогруженном состоянии, что затрудняет его обнаружение.

Материалы по теме:
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022
Ударная сила. Как в России создают самые грозные подлодки в мире
Ударная сила.Как в России создают самые грозные подлодки в мире
3 ноября 2023

«Технические подробности пока рано разглашать, но лодка имеет достаточное водоизмещение, чтобы доставить в нужную точку мира исследовательский груз», — сказал Кузякин. Он также отметил, что «Юность-82» можно выпускать массово за счет малой стоимости производства.

В сентябре стало известно, что специалисты Тихоокеанского высшего военно-морского училища разработали сверхмалый подводный аппарат «Барракуда». Беспилотник позволяет осматривать пирсы и суда, а также поднимать грузы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Штаб брошен вместе с секреткой и ноутбуками». Российские бойцы заняли командный пункт ВСУ в Гуляйполе и заполучили боевое знамя

    Путин предсказал революцию нового типа

    В России подняли вопрос о «новой пенсионной реформе»

    В Госдуме подвергли критике идею ввести шестидневную рабочую неделю для россиян

    Переводивший деньги за границу россиянин попал под следствие

    Обновился рейтинг Путина среди россиян

    В российской электронике поищут иностранные детали

    В России создали «Юность-82» с кругосветной дальностью

    В Госдуме рассказали о работе передвижных аптек в регионах России

    Ургант запустил канал на YouTube и обратился к россиянам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok