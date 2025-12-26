В России создали «Юность-82» с кругосветной дальностью

ЦКБР: В России создали безэкипажную лодку «Юность-82» с кругосветной дальностью

Российские специалисты создали безэкипажную лодку «Юность-82», которая обладает кругосветной дальностью хода благодаря использованию океанских течений. Об этом сообщил генеральный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин, передает ТАСС.

По его словам, «Юность-82» может совершить несколько кругосветных плаваний. Лодка использует карту океанских течений для построения маршрута движения с минимальными затратами энергии. Установленные на аппарат моторы предназначены для подруливания в границах течений и перехода между ними.

Скорость «Юности-82» равна скорости морских течений, поэтому лодка отличается минимальной парусностью. Аппарат все время находится в полупогруженном состоянии, что затрудняет его обнаружение.

«Технические подробности пока рано разглашать, но лодка имеет достаточное водоизмещение, чтобы доставить в нужную точку мира исследовательский груз», — сказал Кузякин. Он также отметил, что «Юность-82» можно выпускать массово за счет малой стоимости производства.

В сентябре стало известно, что специалисты Тихоокеанского высшего военно-морского училища разработали сверхмалый подводный аппарат «Барракуда». Беспилотник позволяет осматривать пирсы и суда, а также поднимать грузы.