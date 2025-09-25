В России разработали подводную «Барракуду»

«Известия»: В России разработали сверхмалый подводный дрон «Барракуда»

Специалисты Тихоокеанского высшего военно-морского училища (ТОВВМУ) разработали сверхмалый подводный аппарат «Барракуда». Дрон прошел испытания, пишут «Известия».

«Его главная задача — быть глазами и руками под водой. Он проводит осмотр самых разных объектов: от пирсов и судов до морского дна. А с помощью манипулятора может поднимать находки», — сказал представитель разработчика.

Беспилотник развивает скорость до 1,5 метра в секунду и может нести до 1,5 килограмма полезной нагрузки. Аппарат получил двухосевой манипулятор. Собеседник издания подчеркнул, что «Барракуду» собрали из доступных компонентов, поэтому ее можно легко и недорого отремонтировать.

Изделие испытали в бассейне и в море при небольшом волнении. Разработчики продолжают совершенствовать прототип робота. После прохождения всех испытаний планируют наладить серийное производство аппаратов «Барракуда».

В мае источники «Известий» сообщили, что в России создали универсальный безэкипажный катер «Водяной», который способен выполнять различные задачи. Аппарат может нести гидроакустическую антенну для поиска подводных объектов и аппараты для уничтожения мин.