В России запустили производство грузовиков БАЗ

ТАСС: На бывшем заводе Scania и MAN в Петербурге начали выпуск грузовиков БАЗ

Производственная площадка в Санкт-Петербурге, где ранее собирались грузовые автомобили марок Scania и MAN, приступила к серийному изготовлению машин под российским брендом БАЗ. Об этом пишет ТАСС.

В 2026 году предприятие планирует изготовить не меньше 600 единиц такой техники, заявил заместитель генерального директора концерна, генеральный директор «Обуховского завода» Михаил Подвязников. Проектная мощность производственного комплекса позволяет выпускать до 2 тысяч автомобилей ежегодно. Перед запуском в серию БАЗы успешно прошли комплекс испытаний в Поволжье, на Урале и в Ленинградской области.

Компания «Романов» ранее анонсировала новые полноприводные шасси и тяжелые грузовики БАЗ с независимой подвеской. Организация их массового выпуска осуществляется в соответствии со специальным инвестиционным контрактом. Соглашение было подписано в этом году правительством Санкт-Петербурга, Министерством промышленности и торговли РФ и АО «Романов».

БАЗ — грузовой автомобиль, полностью разработанный в России. Производством грузовиков займется завод «Романов», который является частью интегрированной структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Серийная линейка этих машин займет на рынке место тяжелых внедорожных грузовиков производителей «большой семерки», куда входят Mercedes, Volvo, Scania, MAN, DAF, Iveco и Renault Trucks.

Ранее «АвтоВАЗ» рассказал об обновлении модельного ряда в 2026 году. Главным событием станет показ абсолютно нового кроссовера Lada Azimut.