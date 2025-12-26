Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:06, 26 декабря 2025Экономика

В России запустили производство грузовиков БАЗ

ТАСС: На бывшем заводе Scania и MAN в Петербурге начали выпуск грузовиков БАЗ
Марина Аверкина

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Производственная площадка в Санкт-Петербурге, где ранее собирались грузовые автомобили марок Scania и MAN, приступила к серийному изготовлению машин под российским брендом БАЗ. Об этом пишет ТАСС.

В 2026 году предприятие планирует изготовить не меньше 600 единиц такой техники, заявил заместитель генерального директора концерна, генеральный директор «Обуховского завода» Михаил Подвязников. Проектная мощность производственного комплекса позволяет выпускать до 2 тысяч автомобилей ежегодно. Перед запуском в серию БАЗы успешно прошли комплекс испытаний в Поволжье, на Урале и в Ленинградской области.

Компания «Романов» ранее анонсировала новые полноприводные шасси и тяжелые грузовики БАЗ с независимой подвеской. Организация их массового выпуска осуществляется в соответствии со специальным инвестиционным контрактом. Соглашение было подписано в этом году правительством Санкт-Петербурга, Министерством промышленности и торговли РФ и АО «Романов».

БАЗ — грузовой автомобиль, полностью разработанный в России. Производством грузовиков займется завод «Романов», который является частью интегрированной структуры АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Серийная линейка этих машин займет на рынке место тяжелых внедорожных грузовиков производителей «большой семерки», куда входят Mercedes, Volvo, Scania, MAN, DAF, Iveco и Renault Trucks.

Ранее «АвтоВАЗ» рассказал об обновлении модельного ряда в 2026 году. Главным событием станет показ абсолютно нового кроссовера Lada Azimut.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Сотрудник МИД России продал США государственные тайны и оказался в минивэне ФСБ. Его реакция попала на видео

    «Схема Долиной» мутировала

    Раскрыты признаки грядущего финансового краха

    В России высказались об отношениях с Украиной после конфликта

    Представлен смартфон с вентилятором и гигантской батареей

    Названы самые опасные продукты на новогоднем столе

    В Минобороны раскрыли подробности о массированной атаке ВСУ на Крым

    Стало известно об ужасе испанского тренера-чемпиона от работы в «Спартаке»

    В России посчитали все оставшиеся советские машины

    Российские туристы стали главными мишенями хакеров в Новый год

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok