09:24, 26 декабря 2025Россия

Появились подробности о возникшем после налета дронов ВСУ масштабном пожаре в России

В порту Темрюка ликвидировали горение резервуаров с нефтью после атаки БПЛА
Майя Назарова
СюжетПожары в России

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В порту Темрюка Краснодарского края ликвидировали открытое горение резервуаров с нефтепродуктами после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такие подробности о возникшем после налета дронов ВСУ масштабном пожаре появились в оперативном штабе российского региона, передает ТАСС.

Власти пояснили, что для полной ликвидации последствий необходимо охлаждение резервуаров.

В порту Темрюка в результате атаки дронов в ночь на 25 декабря возникло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами. Первоначально площадь пожара составляла 2 тысячи квадратных метров, после пламя распространилось на 4 тысячах квадратных метров.

До этого стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Россию почти полусотней дронов за несколько часов.

Тогда больше всего дронов — 36 — ликвидировали над территорией Брянской области. Еще 9 БПЛА сбили над Белгородской областью, 2 — над Калужской и 1 — над Курской областью.

