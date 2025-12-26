Реклама

12:25, 26 декабря 2025

В ВСУ заявили о последнем Рождестве на фронте

El Pais: В ВСУ считают, что проводят последнее Рождество на передовой
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Volodymyr Petrov / Ukrainian Armed Forces / Reuters

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) считают, что проводят последнее Рождество на передовой. Об этом заявил украинский боец по имени Александр, передает испанское издание El Pais.

«К сожалению, я думаю, что так и будет... У нас недостаточно сил, чтобы быть в состоянии воевать, ни оружия, ни живой силы», — признался военнослужащий.

Другой украинский боец также отметил, что не считает плохим развитие событий, при котором конфликт завершится.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин высказался о сроках специальной военной операции. По его словам, конфликт может завершиться уже в следующем году.

