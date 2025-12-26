В ВСУ назвали цель ударов России по железным дорогам

Флеш: ВС России планируют отрезать железнодорожные пути Украины от Польши

Россия пытается отрезать железнодорожные пути между Украиной и Польшей. Об этом заявил эксперт Вооруженных сил Украины (ВСУ) по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флэш.

«Атаки идут на железнодорожную ветку Киев — Ковель. Задача противника — остановить работу этого логистического звена Украина — Польша», — написал украинский военный.

Он добавил, что атаки на железнодорожную логистику будут продолжаться, и призвал власти защитить пути с помощью сил ПВО и средств радиоэлектронной борьбы.

Ранее вице-премьер-министр Украины по восстановлению Алексей Кулеба заявил, что разрушение моста в селе Маяки Одесской области в результате удара ВС России усложнит маршрут поставок горюче-смазочных материалов, поскольку на эту переправу приходилось до 40 процентов объема топлива.