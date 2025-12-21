На Украине высказались о последствиях удара ВС России по мосту в Одесской области

Кулеба: Разрушение моста в селе Маяки под Одессой усложнит маршрут поставок ГСМ

Разрушение моста в селе Маяки Одесской области в результате удара ВС России усложнит маршрут поставок горюче-смазочных материалов, поскольку на эту переправу приходилось до 40 процентов рынка. О последствиях российских атак высказался вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба, его слова приводит украинское издание «Суспiльне» («Общественное»).

Несмотря на усложнение логистики, сохраняются альтернативные маршруты, поэтому дефицита или роста цен на топливо не ожидается, отметил Кулеба. В частности, альтернативой служит железнодорожное сообщение, а грузовики, находящиеся в районе Измаиля, будут пересекать границу с Украиной транзитом через территорию Молдовы.

«Пока мы не видим никаких предпосылок, чтобы это привело к росту цены — ни розничной, ни оптовой. Это подтверждают и перевозчики, и операторы», — подчеркнул министр.

19 декабря Россия нанесла повторный удар беспилотником «Герань» по мосту через Днестр в селе Маяки Одесской области. Переправа соединяет юго-западную часть Одесской области с остальной Украиной, а также Украину — с Молдавией и Румынией.

Такие атаки ВС РФ могут отрезать южную часть области и дунайские порты от остального региона, уточняет Telegram-канал «Военкоры русской весны». Через данные порты идут ключевые потоки грузоперевозок.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский решил заменить руководителя командования ВСУ «Юг», отвечающего за защиту южных областей республики, на фоне ударов по Одессе. Таким образом глава страны надеется защитить критическую инфраструктуру и сохранить цепочки снабжения.