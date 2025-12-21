Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
00:20, 21 декабря 2025Бывший СССР

На Украине высказались о последствиях удара ВС России по мосту в Одесской области

Кулеба: Разрушение моста в селе Маяки под Одессой усложнит маршрут поставок ГСМ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Press service of the State Emergency Service of Ukraine in Odesa region / Handout / Reuters

Разрушение моста в селе Маяки Одесской области в результате удара ВС России усложнит маршрут поставок горюче-смазочных материалов, поскольку на эту переправу приходилось до 40 процентов рынка. О последствиях российских атак высказался вице-премьер-министр по восстановлению Алексей Кулеба, его слова приводит украинское издание «Суспiльне» («Общественное»).

Несмотря на усложнение логистики, сохраняются альтернативные маршруты, поэтому дефицита или роста цен на топливо не ожидается, отметил Кулеба. В частности, альтернативой служит железнодорожное сообщение, а грузовики, находящиеся в районе Измаиля, будут пересекать границу с Украиной транзитом через территорию Молдовы.

«Пока мы не видим никаких предпосылок, чтобы это привело к росту цены — ни розничной, ни оптовой. Это подтверждают и перевозчики, и операторы», — подчеркнул министр.

19 декабря Россия нанесла повторный удар беспилотником «Герань» по мосту через Днестр в селе Маяки Одесской области. Переправа соединяет юго-западную часть Одесской области с остальной Украиной, а также Украину — с Молдавией и Румынией.

Такие атаки ВС РФ могут отрезать южную часть области и дунайские порты от остального региона, уточняет Telegram-канал «Военкоры русской весны». Через данные порты идут ключевые потоки грузоперевозок.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский решил заменить руководителя командования ВСУ «Юг», отвечающего за защиту южных областей республики, на фоне ударов по Одессе. Таким образом глава страны надеется защитить критическую инфраструктуру и сохранить цепочки снабжения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подросток погиб при взрыве регенеративного патрона в Химках. Двое пострадавших госпитализированы. Что известно о происшествии?

    В России появилась скрытая «огромная армия»

    «Экономическое чудо» России оказалось невозможным

    Москалькова заявила о возвращении с Украины группы россиян

    Ушел из жизни автор опер «Ленинградская новелла» и «Девяносто третий год»

    Каллас заставили публично извиниться за ложь

    В СК назвали причину смертельного взрыва в Химках

    В Одессе зафиксировали прилеты

    На Украине высказались о последствиях удара ВС России по мосту в Одесской области

    Плющенко высмеяли после пластики лица у Тимура Хайдарова. Звезды готовы платить хирургу вопреки скандалам и смерти пациента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok