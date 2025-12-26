Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
23:13, 26 декабря 2025Культура

Вера Сотникова рассказала о встрече с НЛО

Актриса Вера Сотникова заявила, что видела НЛО во время отдыха на Сейшелах
Андрей Шеньшаков

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Актриса Вера Сотникова заявила, что была свидетельницей неопознанного летающего объекта (НЛО). Об этом она рассказала в интервью журналистке Алене Жигаловой

По словам Сотниковой, странное событие произошло с ней во время отдыха на Сейшельских островах. 65-летняя артистка в тот момент смотрела в ночное небо, на котором вдруг появились странные мигающие объекты.

«Я выпила тогда немного, поверьте, выпила джин-тоник, но это там надо, чтобы дезинфекцию проводить. Это был шок, это было совсем не похоже ни на что», — сообщила актриса.

Ранее стало известно, что заслуженная артистка России Катя Лель заявила, что столкнулась с неопознанным летающим объектом в центре Москвы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о ничего не имеющей без одобрения США Украине

    «Схема Долиной» мутировала

    Александр Пушкин оставил после себя огромные долги. Расходы великого русского поэта пересчитали в современных деньгах

    Рейс из Петербурга на Пхукет задержали на 12 часов по нестандартной причине

    «Им придется дорого заплатить». Трамп начал боевые действия, чтобы защитить христиан. Почему он решил нанести удары на Рождество?

    Путин вошел в топ-5 самых упоминаемых людей во французских СМИ

    Трамп заявил о рождественском подарке террористам из Нигерии

    В Белом доме сообщили Нетаньяху мрачную новость

    Трамп анонсировал переговоры с Путиным и Зеленским

    Украина рассекретила важную часть данных ради соглашения с США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok