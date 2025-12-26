Реклама

Вьетнамца задержали в российском регионе за расправу в Чехии

Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

В аэропорту Иркутска задержали уроженца Вьетнама, подозреваемого в учиненной в 2007 году расправе на территории Чехии. Об этом сообщает региональное управление МВД.

По данным полиции, 39-летний уроженец Вьетнама был задержан сотрудниками отделения Национального центрального бюро Интерпола по запросу Чешской республики. Установлено, что в 2007 году в ходе конфликта он нанес своему соотечественнику не совместимые с жизнью удары ножом, после чего скрылся.

Российскими полицейскими проводятся мероприятия по организации его экстрадиции в Чехию.

Ранее МВД Республики Абхазия передало российским правоохранителям гражданина Турции, разыскиваемого по линии Интерпола с красным уведомлением.

