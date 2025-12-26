Реклама

Из жизни
18:02, 26 декабря 2025Из жизни

Владелец компании продал ее и подарил каждому из сотрудников по 35 миллионов рублей

В США владелец компании выписал сотрудникам премию в размере 35 миллионов рублей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Fibrebond

В штате Луизиана, США, Грэм Уокер продал компанию Fibrebond и выписал всем сотрудникам премию, общая сумма которой составила 240 миллионов долларов. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Уокер рассказал, что был согласен продать компанию только тому предпринимателю, который согласился бы выделить 15 процентов выручки новым работникам. Сотрудники Fibrebond не были владельцами ее акций и по закону не могли претендовать ни на какие выплаты. Уокер просто хотел сделать им прощальный подарок и вдохновить остаться на старом месте, несмотря на его уход.

Сумму распределили между 540 штатными сотрудниками. В среднем один рабочий получит 443 тысячи долларов (35 миллионов рублей), размер премии зависел от стажа работника. Деньги им будут выплачивать на протяжении пяти лет.

Сотрудники Fibrebond запомнят босса как Санта-Клауса. Многие из них воспринимали новость как розыгрыш, пока в июле не получили конверты с первыми выплатами. По словам работников, эти деньги качественно меняют их жизнь. Многие из них погасили с помощью премии ипотеку и другие кредиты, купили машины, оплатили обучение родственников и их переезд. Кто-то просто отложил деньги на будущее.

Fibrebond основал в 1982 году отец Уокера — Клод Уокер. Изначально в компании было всего 12 сотрудников, которые строили ангары для электрического и телекоммуникационного оборудования. Впоследствии Fibrebond значительно расширилась.

Уокеры всегда заботились о сотрудниках и платили им даже в самые кризисные годы. Компанию поглотила корпорация Eaton, заплатив Грэму Уокеру 1,7 миллиарда долларов (132 миллиарда рублей).

Ранее сообщалось, что в Таиланде частная компания наказала сотрудника лишением премии и другими санкциями за пропуск новогоднего корпоратива. Многие тайцы заявили, что наказание слишком суровое, и призвали пострадавшего уволиться.

