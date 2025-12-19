Реклама

09:02, 19 декабря 2025Из жизни

Компания наказала сотрудника за пропуск новогоднего корпоратива

В Таиланде сотрудника лишили премии за пропуск новогоднего корпоратива
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Freepik

В Таиланде частная компания наказала сотрудника лишением премии и другими санкциями за пропуск новогоднего корпоратива. Об этом пишет The Thaiger.

Письмо от руководства неназванной фирмы опубликовали в социальных сетях. В сообщении было сказано, что сотрудник, который не пришел праздничное мероприятие, будет лишен оплаты за 50 часов переработок и годовой премии. Кроме того, провинившемуся, по мнению руководства, работнику отказались повышать зарплату в 2026 году.

Публикация письма вызвала бурные обсуждения в соцсетях. Многие тайцы заявили, что наказание слишком суровое и призвали пострадавшего уволиться. Также отмечалось, что компания не имеет права применять санкции, касающиеся зарплаты, за непосещение корпоративного мероприятия.

Другие же заявили, что пропуск праздника без предупреждения может считаться нарушением, так как компания закупала еду и напитки в расчете на определенное количество гостей.

Ранее сообщалось, что в Китае мужчина подал в суд на компанию, которая уволила его за частые походы в туалет. Работник объяснил свои отлучки состоянием здоровья.

