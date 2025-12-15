Инженера уволили из-за частых и долгих походов в туалет

В Китае инженера с геморроем уволили из-за частых походов в туалет

В Китае мужчина по фамилии Ли подал в суд на компанию, которая уволила его за частые походы в туалет. Об этом пишет South China Morning Post.

Представители компании предоставили суду записи с камер видеонаблюдения. На них видно, что инженер Ли прерывался на походы в туалет 14 раз за один месяц. Эти перерывы обычно длились дольше часа. Самый длительный поход в туалет мужчины занял четыре часа.

Ли заявил, что эти походы связаны с его состоянием здоровья. По его словам, он страдает от геморроя. В подтверждение инженер предоставил чеки после покупки соответствующих лекарств и документы о проведении операции.

Тем не менее все эти доказательства относятся к тому периоду, когда Ли уже был уволен. В компании отметили, что мужчина должен был заранее сообщить начальнику о своем состоянии и взять больничный, следуя трудовому договору.

Суд признал, что Ли проводил в туалете больше времени, чем того требовал его организм. Однако он также обязал компанию выплатить уволенному сотруднику 30 тысяч юаней (338 тысяч рублей) за тот вклад, что он успел внести в ее развитие.

Ранее сообщалось, что в Тайване уволили спасателя береговой охраны, который почти год притворялся больным на работе. В это время он продолжал получать зарплату и открыл два ресторана морепродуктов.

