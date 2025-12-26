Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
06:00, 26 декабря 2025Забота о себеЭксклюзив

Врач рассказал о вызывающем рак алкоголе

Врач Калюжин: Пиво, вино и крепкий алкоголь имеют один канцерогенный потенциал
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Andrii Kobryn / Shutterstock / Fotodom

Потребление алкоголя связано с повышенным риском развития злокачественных новообразований, рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения физиолог Александр Калюжин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Врач сообщил, что алкоголь и продукт его распада — ацетальдегид — отнесены к канцерогенам первой категории, то есть веществам, для которых доказана способность вызывать рак у человека. По его словам, ключевое значение имеет не вид напитка, а сам этанол. К примеру, пиво, вино и крепкие алкогольные напитки обладают одинаковым канцерогенным потенциалом, отметил Калюжин.

Научно подтверждена связь употребления алкоголя с развитием рака полости рта, глотки и гортани, пищевода, печени, толстой и прямой кишки, а также рака молочной железы у женщин.

Александр КалюжинВрач

«В организме этанол превращается в ацетальдегид — токсичное соединение, способное повреждать ДНК клеток и нарушать механизмы ее восстановления. Это увеличивает вероятность мутаций и запуска злокачественного роста. Дополнительно алкоголь усиливает хроническое воспаление, нарушает гормональный баланс и снижает защитные возможности организма», — поделился физиолог.

Он добавил, что с позиций онкологической профилактики безопасной дозы алкоголя не существует. Врач подчеркнул, что повышение риска развития рака отмечается уже при регулярном употреблении малых количеств алкоголя, а при увеличении дозы риск возрастает пропорционально.

Ранее главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что ухудшение слуха может наблюдаться у больных гонконгским гриппом, но после выздоровления симптомы проходят.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинцы дезертируют бригадами. Российский контингент в зоне СВО уже превысил численность ВСУ

    Путин предсказал революцию нового типа

    В России подняли вопрос о «новой пенсионной реформе»

    Россиянин отказался снимать тонировку из-за мороза и получил пять суток

    Украина стала чаще бить по России оружием НАТО

    44-летняя Джессика Альба показала фигуру в купальнике

    Вьетнамца задержали в российском регионе за расправу в Чехии

    Венесуэла поблагодарила Россию

    В США подтвердили возобновление поисков пропавшего 11 лет назад самолета

    Журналистка объяснила частые супружеские измены в новогодние праздники

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok