Врач рассказал о вызывающем рак алкоголе

Врач Калюжин: Пиво, вино и крепкий алкоголь имеют один канцерогенный потенциал

Потребление алкоголя связано с повышенным риском развития злокачественных новообразований, рассказал старший преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин Государственного университета просвещения физиолог Александр Калюжин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Врач сообщил, что алкоголь и продукт его распада — ацетальдегид — отнесены к канцерогенам первой категории, то есть веществам, для которых доказана способность вызывать рак у человека. По его словам, ключевое значение имеет не вид напитка, а сам этанол. К примеру, пиво, вино и крепкие алкогольные напитки обладают одинаковым канцерогенным потенциалом, отметил Калюжин.

Научно подтверждена связь употребления алкоголя с развитием рака полости рта, глотки и гортани, пищевода, печени, толстой и прямой кишки, а также рака молочной железы у женщин. Александр Калюжин Врач

«В организме этанол превращается в ацетальдегид — токсичное соединение, способное повреждать ДНК клеток и нарушать механизмы ее восстановления. Это увеличивает вероятность мутаций и запуска злокачественного роста. Дополнительно алкоголь усиливает хроническое воспаление, нарушает гормональный баланс и снижает защитные возможности организма», — поделился физиолог.

Он добавил, что с позиций онкологической профилактики безопасной дозы алкоголя не существует. Врач подчеркнул, что повышение риска развития рака отмечается уже при регулярном употреблении малых количеств алкоголя, а при увеличении дозы риск возрастает пропорционально.

