Наука и техника
20:44, 26 декабря 2025

Windows научилась экономить память

В Windows появилась функция экономии оперативной памяти при работе «Проводника»
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom

В корпорации Microsoft заявили, что встроенный в Windows 11 файловый менеджер «Проводник» (File Explorer) научился потреблять меньше памяти. На это обратило внимание издание Windows Latest.

Журналисты медиа выяснили, что новую функцию начали тестировать в сборке Windows 11 Build 26220.7523. При ее активации «Проводник» автоматически удаляет дублирующие операции индексирования файлов. В Microsoft объяснили, что в процессе поиска документов через интерфейс менеджера операционная система будет потреблять меньше оперативной памяти.

Специалисты медиа рассказали, что поиск в «Проводнике» не имеет отдельного индекса или механизма, поскольку он построен на основе индексатора поиска Windows. В Microsoft называют свою поисковую систему умной, но иногда она может повторно индексировать уже проанализированные файлы, что приводит к повышенной нагрузке на оперативную памяти компьютера. Таким образом, с новой опцией Windows будет более экономно расходовать ресурсы персонального компьютера.

«Это улучшение проходит тестирование и будет внедрены на компьютеры пользователей в последнюю неделю января или февраля», — заключили журналисты.

В конце декабря инженер Microsoft Гален Хант заявил, что код Windows 11 будет переписан с помощью искусственного интеллекта. Утверждение вызвало скандал, Ханту пришлось оправдываться.

