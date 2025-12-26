Реклама

13:56, 26 декабря 2025

Женщина призналась похудевшему мужу в симпатии к мужчинам с пивными животами и обидела его

Женщина заявила, что обидела мужа симпатией к пивным животам
Мария Винар

Фото: 9nong / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница сети с никнеймом @AmItheAsshole призналась похудевшему мужу в симпатии к мужчинам с пивными животами и обидела его. Соответствующий пост появился на платформе Reddit.

30-летняя женщина рассказала, что всегда увлекалась фитнесом и держала себя в форме. При этом ее 31-летний муж также был увлечен спортом и физической активностью. По ее словам, когда они поженились, он находился в прекрасной форме. После рождения детей он устроился на работу в офис и сильно прибавил в весе. «Раньше он весил 82 килограмма, а сейчас — 113. Мне это не противно, мне это нравится», — призналась автор публикации.

Однако несколько дней назад ее муж признался ей, что стесняется своего внешнего вида. «Я сказала ему, что мне нравятся мужчины с большими животами. Теперь я понимаю, что это звучало грубо, но я не это имела в виду. Но он разозлился», — посетовала женщина.

Позже юзерша дополнила свое сообщение и рассказала, что извинилась перед возлюбленным за свои слова. Она сказала ему, что он всегда будет ей симпатичен, несмотря на размер живота. «Он сказал, что ему стало легче. Он собирается сбросить несколько килограммов, но в шутку уточнил, что не хочет полностью от них избавляться», — заключила она.

В ноябре сообщалось, что известная американская актриса и стендаперша Эми Шумер удалила все фото в соцсетях до похудения.

