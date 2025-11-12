Ценности
15:15, 12 ноября 2025

Известная актриса удалила все фото в соцсетях до похудения

Американская актриса Эми Шумер удалила все фото в соцсетях до похудения
Мария Винар

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Известная американская актриса и стендаперша Эми Шумер удалила все фото в соцсетях до похудения. Об этом пишет People.

Журналисты издания заметили, что 44-летняя звезда фильма «Красотка на всю голову» очистила свой аккаунт в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) от старых снимков. Однако выяснилось, что несколько часов назад Шумер опубликовала пост со снимками в ярко-красном мини-платье и остроносых туфлях, продемонстрировав тем самым новую внешность после похудения.

По данным портала, в марте знаменитость призналась, что избавилась от лишних килограммов с помощью препарата «Мунджаро» (лекарство для борьбы с сахарным диабетом второго типа у взрослых и ожирения).

Ранее Эми Шумер показала без фильтров фигуру после похудения. Тогда актриса запечатлела себя в зеркале в бра-топе и спортивных брюках.

