13:37, 26 декабря 2025Бывший СССР

Значение взятия Косовцево в зоне СВО объяснили

ТАСС: Контроль над селом Косовцево поможет блокировать узел логистики ВСУ
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Контроль над селом Косовцево в Запорожской области поможет блокировать узел логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

«В результате активных боевых действий созданы условия для блокирования крупного логистического узла противника, уничтожено до взвода живой силы из состава 110-й отдельной мехбригады и 33-го отдельного штурмового полка ВСУ, 2 боевые бронемашины, 5 гексакоптеров типа „Баба-яга“», — сказал источник.

Уточняется, что Российской армией были взяты под контроль более 23 квадратных километров. Группировка «Восток» на этом направлении продвинулась на 4 километра вглубь у реки Гайчур.

Накануне Минобороны России сообщило, что армия России заняла Косовцево. По данным из открытых источников, рядом с селом проходит железная дорога.

