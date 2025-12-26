Армия России заняла еще один населенный пункт в Запорожской области

Армия России заняла Косовцево в Запорожской области

Армия России заняла еще один населенный пункт в Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны в сводке о ходе проведения спецоперации.

Речь идет о населенном пункте Косовцево. По данным из открытых источников, рядом с селом проходит железная дорога.

Населенный пункт был занят благодаря усилиям группировки войск «Восток». За минувшую неделю бойцы группировки выбили ВСУ еще из двух населенных пунктов — Андреевки в Днепропетровской и Заречного в Запорожской областях.

Также Минобороны рассказало о попытках ВСУ ударить по России ракетами Storm Shadow. Силам противовоздушной обороны удалось перехватить семь таких ракет.