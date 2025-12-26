Украина атаковала Россию при помощи западного оружия

Минобороны: Системы ПВО сбили ракеты Storm Shadow и снаряды HIMARS

Украина за неделю провела несколько атак по территории России при помощи западного вооружения. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Так, системы противовоздушной обороны сбили семь крылатых ракет Storm Shadow, произведенных в Великобритании, 21 управляемую авиационную бомбу, восемь американских реактивных снарядов системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также управляемую ракету большой дальности «Нептун».

Помимо того, было уничтожено четыре реактивных беспилотных летательных аппарата (БПЛА) и 1350 дронов самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве.

В ночь на 26 декабря Вооруженные силы Украины атаковали Россию 77 дронами. Больше всего беспилотников — 34 — уничтожили над территорией Волгоградской области, еще 23 сбили над Ростовской. Помимо этого, БПЛА сбивали над Калужской, Белгородской и Воронежской областями, Московским регионом, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.