Появились подробности о ночных атаках ВСУ на Россию

Минобороны: В ночь на 26 декабря ВСУ атаковали 77 дронами семь регионов России

В ночь на 26 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Россию 77 дронами. Подробности о ночных ударах сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным министерства, под удары попали семь регионов страны.

Больше всего беспилотников — 34 — уничтожили над территорией Волгоградской области, еще 23 сбили над Ростовской. Помимо этого, еще 20 беспилотников ликвидировали над Калужской, Белгородской и Воронежской областями, Московским регионом, Крымом, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России пресекли попытку прорыва штурмовиков ВСУ в Гришино Донецкой народной республики. Отмечается, что вернуть утраченные позиции попыталась 82-я десантно-штурмовая бригада украинских войск.