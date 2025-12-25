Реклама

Россия
12:06, 25 декабря 2025Россия

Российские войска пресекли попытку ВСУ вернуть утраченные территории в зоне СВО

Минобороны: ВС России пресекли попытку прорыва штурмовиков ВСУ в Гришино
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России пресекли попытку прорыва штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Гришино Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Пресечена попытка прорыва подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на юго-востоке населенного пункта Гришино Донецкой народной республики, пытавшихся вернуть утраченные позиции», — говорится в сообщении.

Помимо того, российские войска продолжили уничтожение окруженного в городе Димитров противника.

ВСУ за сутки лишились более 445 бойцов, танка, американского бронетранспортера М113, 3 боевых бронированных машин, 6 автомобилей и 5 орудий полевой артиллерии.

В ночь на 25 декабря ВСУ атаковали регионы России при помощи 141 БПЛА. Больше всего дронов системы ПВО сбили над Брянской областью. Еще 12 БПЛА уничтожили над Тульской областью, 11 — над Калужской, 9 — над Московским регионом, 8 — в Республике Адыгея.

