08:23, 27 декабря 2025Бывший СССР

Боец ВСУ перепутал российских военных со своими сослуживцами и поплатился за это

Военный ВСУ перепутал российских бойцов со своими сослуживцами и был уничтожен
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Dmitry Neymyrok / Reuters

В ходе зачистки российскими военными села Косовцево в Запорожской области солдат ВСУ принял россиян за своих сослуживцев. В итоге он был уничтожен, рассказал командир взвода ВС РФ с позывным Тайфун, пишет РИА Новости.

«Заходим в дом, и выходит противник. Без бронежилета, в темных очках. Он думал, идут свои. Сразу отработали, и в доме были еще два противника. Мы сразу в дом не заходили, закидали гранатами и потом зашли», — отметил он.

По словам командира, бойцы двигались по населенному пункту поэтапно, проверяя каждый дом и придомовую территорию. Особое внимание уделялось зданиям, из которых ранее могла вестись стрельба или фиксировалось движение.

Ранее сообщалось, что дезертировавший военнослужащий Вооруженных сил Украины перепутал направление и пришел к российским бойцам. Сергей Луцюк более полутора месяцев находился на позиции в районе населенного пункта Димитров, наблюдая за дорогой и докладывая о передвижениях по ней.

До этого стало известно, что ВСУ заминировали телефоны в Косовцево Запорожской области.

