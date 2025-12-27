Дезертировавший боец ВСУ перепутал направление и пришел к российским бойцам

Дезертировавший военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) перепутал направление и пришел к российским бойцам. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Отмечается, что Сергей Луцюк более полутора месяцев находился на позиции в районе населенного пункта Димитров, наблюдая за дорогой и докладывая о передвижениях по ней.

«Мы из этого окопа ни днем, ни ночью не вылезали», — рассказал пленный.

По словам бойца, в одну из ночей начался артобстрел. Деморализованный и дезориентированный украинский солдат покинул позицию и принял решение бежать, однако перепутал направление и пришел прямиком к российским бойцам.

Ранее стало известно, что всего в 2025 году из рядов Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировали более 200 тысяч человек, что составляет почти четвертую часть численности украинской армии.