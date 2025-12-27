Реклама

16:34, 27 декабря 2025

В ФРГ заявили о нахождении страны в самом длительном кризисе

Дульгер заявил, что ФРГ находится в самом длительном кризисе с момента основания
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

ФРГ находится в самом длительном кризисе с момента основания. Об этом заявил глава Ассоциации работодателей Германии Райнер Дульгер, передает RND.

«Германии необходима серьезная перестройка, иначе ей грозит затяжной кризис. Мы переживаем самый длительный кризис со времен основания Федеративной Республики», — сказал Дульгер.

По его мнению, следующий год должен стать годом масштабных внутренних реформ. В частности, Дульгер призвал к существенному сокращению бюрократии, чтобы у компаний и граждан было больше свободы для развития. «Я хотел бы напомнить канцлеру [Германии Фридриху Мерцу]: хорошая внешняя политика и политика безопасности возможны только при росте экономики», — подчеркнул он.

Ранее министр экономики и энергетики ФРГ Катерина Райхе заявила, что немецкая экономика в настоящее время находится в уязвимом положении. Страна, по ее словам, переживает масштабную потерю доверия, что ставит вопрос о ее способности поддерживать и модернизировать свою промышленную базу.

