Культура
17:00, 27 декабря 2025Культура

Звезду сериала «Бригада» госпитализировали из-за проблем с сердцем

Mash: Актера и каскадера Иншакова госпитализировали из-за проблем с сердцем
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Звезду сериала «Бригада», актера и каскадера Александра Иншакова госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, 78-летнего Иншакова доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. У него диагностировали высокое давление и нарушение сердечного ритма. Врачи стабилизировали состояние актера, после чего отпустили его домой.

Отмечается, что из-за проблем с сердцем у Иншакова повышенный риск инсульта.

Ранее сообщалось о госпитализации актера Алексея Серебрякова. Он попал в больницу из-за обострения хронического бронхита.

Перед этим стало известно о госпитализации звезды сериала «Молодежка. Новая смена» Никиты Паршина. Он получил травму во время репетиции в одном из московских театров.

