Звезду сериала «Бригада» госпитализировали из-за проблем с сердцем

Mash: Актера и каскадера Иншакова госпитализировали из-за проблем с сердцем

Звезду сериала «Бригада», актера и каскадера Александра Иншакова госпитализировали из-за проблем с сердцем. Об этом сообщает Mash.

По данным издания, 78-летнего Иншакова доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. У него диагностировали высокое давление и нарушение сердечного ритма. Врачи стабилизировали состояние актера, после чего отпустили его домой.

Отмечается, что из-за проблем с сердцем у Иншакова повышенный риск инсульта.

