04:49, 27 декабря 2025Бывший СССР

Кличко сообщил о взрывах в Киеве

Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале сообщил о взрывах в столице Украины, добавив, что в городе работают силы противовоздушной обороны (ПВО).

«Оставайтесь в укрытиях!», — написал Кличко.

Ранее в Telegram-каналах было опубликовано видео с мощным ракетным ударом по энергообъекту в Киеве. В разных районах города зафиксировали проблемы с электричеством.

Кроме того, ожесточенные бои в Красноармейске были сняты на видео. На кадрах — фрагменты ликвидации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), натовской и другой техники, а также позиций, тяжелых дронов-бомбардировщиков и систем связи.

