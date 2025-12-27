Реклама

Экономика
19:44, 27 декабря 2025Экономика

Москвичей предупредили об усилении мороза в новогоднюю ночь

Гидрометцентр: В новогоднюю ночь в Москве ожидается до 12-17 градусов мороза
Игорь Дмитров
Игорь Дмитров (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье ожидается снегопад и до 12-17 градусов мороза. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

Днем 1 января в столичном регионе ожидается небольшой снег при температуре минус 8-13 градусов. Ветер будет юго-западный со скоростью 2-7 метров в секунду.

Ранее сообщалось, что к концу января высота снежного покрова в Москве и Подмосковье достигнет нескольких десятков сантиметров. Как пообещал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, предстоящий месяц будет морозным — среднемесячные показатели ожидаются на один-два градуса ниже климатической нормы, которая для ночного времени составляет минус 12,3 градуса, а для дневного — минус 6,3 градуса.

