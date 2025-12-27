Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:14, 27 декабря 2025Бывший СССР

На Украине указали на четкий сигнал Зеленскому от Путина и Трампа

Депутат Дмитрук: Вопрос выборов на Украине подняли Трамп и Путин
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил о четком сигнале лидеру страны Владимиру Зеленскому от президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На него он указал в своем Telegram-канале.

Дмитрук убежден, что именно Путин и Трамп подняли вопрос о выборах на Украине. Так, со стороны американского лидера этот сигнал означает, что Зеленскому уже пора покинуть свой пост.

Со стороны российского главы, продолжил государственный деятель, этот сигнал означает необходимость перезагрузки и легитимизации власти на Украине. Причем, помимо выборов, это можно сделать с помощью создания временного правительства, новой юридической конструкции и иных механизмов, добавил Дмитрук.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о последствиях ночного обстрела Украины. По его словам, под удар попали энергетические объекты в Киеве.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые подробности об обысках в Верховной Раде

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Зеленский обозначил позицию Киева по территориям двумя словами

    Стало известно о переходе большей части Гуляйполя под контроль Российской армии

    На Украине указали на четкий сигнал Зеленскому от Путина и Трампа

    В России раскрыли два применяемых Украиной на фоне переговоров Москвы и Вашингтона оружия

    Появилось видео подъема провалившегося под лед автомобиля в Якутии

    Зеленский отправился на переговоры с Трампом не один

    Ту-214 первым из импортозамещенных лайнеров получил одобрение авиационных властей России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok