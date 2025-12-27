На Украине указали на четкий сигнал Зеленскому от Путина и Трампа

Депутат Дмитрук: Вопрос выборов на Украине подняли Трамп и Путин

Депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил о четком сигнале лидеру страны Владимиру Зеленскому от президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. На него он указал в своем Telegram-канале.

Дмитрук убежден, что именно Путин и Трамп подняли вопрос о выборах на Украине. Так, со стороны американского лидера этот сигнал означает, что Зеленскому уже пора покинуть свой пост.

Со стороны российского главы, продолжил государственный деятель, этот сигнал означает необходимость перезагрузки и легитимизации власти на Украине. Причем, помимо выборов, это можно сделать с помощью создания временного правительства, новой юридической конструкции и иных механизмов, добавил Дмитрук.

