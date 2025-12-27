Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:09, 27 декабря 2025Мир

Назван один из самых спорных пунктов мирного плана по Украине

Reuters: Один из самых спорных пунктов мирного плана касается Запорожской АЭС
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Одним из самых спорных пунктов мирного плана по Украине является вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что, даже в случае перехода атомной станции под контроль Киева, потребуется несколько лет для восстановления оборудования. Напомним, что Украина неоднократно наносила удары по территории ЗАЭС.

24 декабря украинский лидер Владимир Зеленский призвал к полной демилитаризации территории АЭС, Энергодара и Каховской ГЭС, а также к распределению энергии АЭС между Украиной и США. Вашингтон же предлагает использовать ЗАЭС с участием России, а вывода российских войск из Энергодара в плане не предусмотрено.

Позднее президент России Владимир Путин заявил о заинтересованности США в майнинге на Запорожской АЭС. По его словам, Москва и Вашингтон обсуждают вопрос о совместном управлении объектом энергетики без участия Киева.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это приговор от Путина». Генштаб объявил о крупных успехах в зоне СВО. Российские войска пробиваются к Славянску

    Путин предупредил некоторых россиян об исчезновении привычного уклада жизни

    Россияне запаниковали из-за одного нововведения

    Генштаб ВСУ опроверг потерю Димитрова и Гуляйполя

    Раскрыта использованная при освобождении Гуляйполя тактика ВС России

    В Германии оценили возможность размещения западных военных на Украине

    Стал известен прогноз на матч между ЦСКА и «Спартаком»

    Польша построит противодроновые укрепления на восточной границе

    Над российским регионом подавили два украинских беспилотника

    Киев остался без света

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok