Назван один из самых спорных пунктов мирного плана по Украине

Одним из самых спорных пунктов мирного плана по Украине является вопрос контроля над Запорожской атомной электростанцией. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что, даже в случае перехода атомной станции под контроль Киева, потребуется несколько лет для восстановления оборудования. Напомним, что Украина неоднократно наносила удары по территории ЗАЭС.
24 декабря украинский лидер Владимир Зеленский призвал к полной демилитаризации территории АЭС, Энергодара и Каховской ГЭС, а также к распределению энергии АЭС между Украиной и США. Вашингтон же предлагает использовать ЗАЭС с участием России, а вывода российских войск из Энергодара в плане не предусмотрено.
Позднее президент России Владимир Путин заявил о заинтересованности США в майнинге на Запорожской АЭС. По его словам, Москва и Вашингтон обсуждают вопрос о совместном управлении объектом энергетики без участия Киева.