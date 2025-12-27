Реклама

Неубранный мусор станет помощью домушникам в новогодние праздники

Росгвардия: Домушники используют мешки с мусором для наблюдения за жильем жертв
Екатерина Щербакова
Фото: Freepik

Квартирные воры в новогодние праздники могут использовать мешки с мусором, деревья у окон или даже нитки на двери для наблюдения за жильем потенциальных жертв. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на начальника управления вневедомственной охраны московского главка Росгвардии Александра Романенко.

Преступники иногда кладут мешок с мусором у дверей квартир и наблюдают за ним, соответственно, если мешок находится неподвижным на протяжении нескольких дней, то они делают вывод, что квартира пустует.

«Могут привязывать ниточки, чтобы понять, открывалась дверь или нет. Могут использовать какие-то внешние факторы, такие как балконы, козырьки зданий, деревья, находящиеся рядом с окнами», — добавил Романенко.

Романенко отметил, что во время отъезда на несколько дней стоит просить соседей или родных, чтобы присматривали за квартирой и реагировали на подозрительные случаи.

Ранее россиян предупредили о «праздничных приманках» мошенников.

