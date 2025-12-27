Полковник Матвийчук: Армия Украины будет разбегаться

У солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) сейчас низкая мотивация для того, чтобы воевать и ситуация для них будет ухудшаться, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что за прошедший год число судебных дел в отношении военнослужащих ВСУ, которых обвиняют в дезертирстве и неявке к месту службы, выросло более чем в два раза по сравнению с 2024 годом, составив почти 74 тысячи. Уточняется, что речь идет о делах, возбужденных по части 5 статьи 407 УК Украины.

Эксперт рассказал, что приблизительная численность военнослужащих ВСУ в зоне специальной военной операции составляла в ноябре примерно 720 тысяч человек. Однако теперь эта цифра может быть значительно ниже, потому что у солдат низкая мотивация для того, чтобы воевать, и украинская армия разбегается, подчеркнул Матвийчук.

«Солдат на фронте рискует не только своей жизнью, но еще и жизнью своих родственников, которые в случае его преступления будут отвечать по полной программе перед СБУ (Служба безопасности Украины — прим. «Ленты.ру»)», — объяснил полковник.

Матвийчук добавил, что ситуация для ВСУ будет становиться только хуже, потому что украинские солдаты не понимают, за что они должны воевать.

Ранее украинский военнопленный Александр Самодай, служивший в 155-й бригаде ВСУ, пожаловался, что его командиры вели себя бесчеловечно по отношению к подчиненным. Он также назвал президента Украины Владимира Зеленского вором и лживым человеком и призвал солдат ВСУ сдаваться в плен.