Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:15, 19 декабря 2025Бывший СССР

Число дезертиров на Украине в 2025 году выросло более чем вдвое

РИА Новости: В 2025 году число дезертиров на Украине выросло более чем вдвое
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

За прошедший год число судебных дел в отношении военнослужащих Вооруженных сил Украины, которых обвиняют в дезертирстве и неявке к месту службы, выросло более чем в два раза по сравнению с 2024 годом. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в прошлом году было возбуждено 35 711 таких дел. На 16 декабря этого года этот показатель составил почти 74 тысячи. Уточняется, что речь идет о делах, возбужденных по ч. 5 ст. 407 УК Украины — она применяется к тем солдатам, которые самовольно покинули воинские части в период действия военного положения.

Уточняется, что эту статью используют в качестве основного показателя, позволяющего отследить масштабы дезертирства в республике.

Ранее военный омбудсмен Ольга Решетилова сообщала, что украинцы выбирают отправиться в тюрьму вместо прохождения военной службы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Инициатор дела против окружения Зеленского раскрыл подробности скандального расследования. Почему он боится за свою безопасность?

    Российские роддома хотят оборудовать «прослушкой». Что ждет беременных

    Раскрыты истоки могущества четырех таинственных кланов

    В Финляндии резко высказались о российских активах

    Зеленский рассказал о контактах с США по Донбассу

    Лукашенко назвал самое сильное оружие президента США

    Леопард утащил в лес пятилетнюю девочку

    Девушка придумала вонючую месть для школьной задиры

    Еще в четырех российских аэропортах ввели ограничения

    Россиянам назвали средний размер пенсии по инвалидности в 2026 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok