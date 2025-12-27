Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:10, 27 декабря 2025Россия

Появилось видео подъема провалившегося под лед автомобиля в Якутии

На видео попал момент подъема провалившегося под лед минивэна в Якутии
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Кадр: Telegram-канал МЧС Республики Саха (Якутия)

Спасатели МЧС России и службы спасения подняли затонувший в реке Лена минивэн. Этот момент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал МЧС республики Саха.

На кадрах видно, как водолазы привязали трос за подвеску машины. У минивэна оказался поврежденным передний бампер, также была открыта водительская дверь.

«К сожалению, в нем был обнаружен погибший ребенок. С пострадавшими работают психологи. На месте происшествия было задействовано 20 специалистов и 7 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

Уточнялось, что данный участок реки не предусмотрен для переправы транспорта. Пострадавших, в том числе водителя авто, доставили в медицинское учреждение, все они находятся на стационарном лечении. Следователи начали проверку.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые подробности об обысках в Верховной Раде

    Путин в разговоре без камер поднял вопрос территорий. России нужен один стратегический узел

    Пришедший в Россию вирус начал ухудшать слух после зрения

    Зеленский обозначил позицию Киева по территориям двумя словами

    Стало известно о переходе большей части Гуляйполя под контроль Российской армии

    На Украине указали на четкий сигнал Зеленскому от Путина и Трампа

    В России раскрыли два применяемых Украиной на фоне переговоров Москвы и Вашингтона оружия

    Появилось видео подъема провалившегося под лед автомобиля в Якутии

    Зеленский отправился на переговоры с Трампом не один

    Ту-214 первым из импортозамещенных лайнеров получил одобрение авиационных властей России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok