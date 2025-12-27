Появилось видео подъема провалившегося под лед автомобиля в Якутии

На видео попал момент подъема провалившегося под лед минивэна в Якутии

Спасатели МЧС России и службы спасения подняли затонувший в реке Лена минивэн. Этот момент попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал МЧС республики Саха.

На кадрах видно, как водолазы привязали трос за подвеску машины. У минивэна оказался поврежденным передний бампер, также была открыта водительская дверь.

«К сожалению, в нем был обнаружен погибший ребенок. С пострадавшими работают психологи. На месте происшествия было задействовано 20 специалистов и 7 единиц техники», — сообщили в ведомстве.

Уточнялось, что данный участок реки не предусмотрен для переправы транспорта. Пострадавших, в том числе водителя авто, доставили в медицинское учреждение, все они находятся на стационарном лечении. Следователи начали проверку.