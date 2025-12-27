Путин встретился с Назарбаевым

Путин встретился с бывшим президентом Казахстана Назарбаевым

Российский лидер Владимир Путин встретился с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщили в Кремле.

Путин принял экс-президента Казахстана в Кремле. На опубликованных пресс-службой президента РФ кадрах видно, как Путин и Назарбаев сидят за круглым столом, украшенным белыми цветами.

Последний раз российский лидер принимал бывшего главу Казахстана в мае.

Ранее Путин встретился с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамках неформального саммита Содружества независимых государств (СНГ).