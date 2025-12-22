Пашинян поблагодарил Путина за поддержку мирного процесса с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поблагодарил президента России Владимира Путина за поддержку мирного процесса между Ереваном и Баку. Его слова приводит РИА Новости.

«Конечно, в нашем регионе происходят очень важные и, к счастью, позитивные события. Я хотел бы вас поблагодарить за поддержку мирного процесса между Арменией и Азербайджаном», — заявил армянский премьер, отметив, что достигнутый мир позволит ускорить развитие двухсторонних отношений между Ереваном и Москвой.

Встреча Пашиняна и Путина состоялась в рамках неформального саммита Содружества независимых государств (СНГ).

Ранее администрация президента Азербайджана сообщила, что Ильхам Алиев пропустит саммит СНГ в Санкт-Петербурге. В ведомстве заявили, что лидер южнокавказской республики не посетит Россию из-за плотного рабочего графика.