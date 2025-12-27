Российские геймеры устроили игровой стрим из автоприцепа прямо на ходу

В Уфе задержали геймеров, устроивших игровой стрим из автоприцепа прямо на ходу

В Уфе сотрудники полиции задержали геймеров, устроивших игровой стрим из автоприцепа прямо на ходу. Об этом в субботу, 27 декабря, сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что правоохранителям помогли оперативно отреагировать на нарушение правил дорожного движения умные камеры. В результате геймеров и водителя доставили в полицию и оформили им административное наказание.

Накануне, 26 декабря, сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские накрыли заседание радикальной секты и задержали около 70 ее членов, молящихся за здоровье украинского президента Владимира Зеленского.