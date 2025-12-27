Российский удар возмездия вызвал шок в НАТО

Politico: Российские удары вызвали шок на восточном фланге НАТО

Российские удары возмездия вызвали шок на восточном фланге Североатлантического альянса. Об этом сообщает Politico.

«Российский удар вызвал шок на восточном фланге НАТО», — сказано в публикации.

Отмечается, что Польша подняла в воздух истребители и привела системы противовоздушной обороны в состояние готовности. По словам украинского лидера Владимира Зеленского, в ночь на 27 декабря Украину атаковали с помощью почти 500 беспилотных летательных аппаратов. Также по стране выпустили 40 ракет, в том числе «Кинжалы».

В начале декабря глава Чечни Рамзан Кадыров первым назвал удары Вооруженных сил России ударами возмездия из-за атак украинских военных на Грозный.